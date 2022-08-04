Як заощадити і зробити вдома простий кондиціонер: свіжість на 5 годин!

У багатьох регіонах України зараз сильна спека, а кондиціонери є далеко не у всіх. Як освіжитися вдома, не маючи дорогого пристрою?

Цей геніальний метод допоможе вам боротися з пекельною спекою, пише Sante.

Використовуючи пластикові пляшки та кубики льоду, ви відчуєте полегшення, як ніколи раніше, принаймні на кілька годин. Протестуйте цей метод, який змінить ваше повсякденне життя!

Як охолодитися без кондиціонера

А ви знаєте, що означають абревіатури ПЕТ? Насправді ці букви позначають "поліетилен" і "терефталат", основні компоненти пластикових пляшок з-під мінеральної води або деяких напоїв.

Таким чином, в поєднанні з кубиками льоду ця пляшка може творити чудеса вдома в спеку.

Запасіться кубиками льоду!

Щоб легко зробити домашній кондиціонер, вам потрібно багато льоду. Розставте по периметру кімнати миски з льодом або пластикові пляшки із замороженою водою. Ви будете дуже здивовані, наскільки швидко охолодитися кімната.

Вентилятор і пляшки

Ще один відмінний варіант - з'єднати кубики льоду і потік повітря. Відріжте верх пластикової пляшки й наповніть її льодом. Потім помістіть її перед обертовими лопатями вентилятора, які відразу ж поширять холодне повітря по навколишньому простору. Прохолода вам забезпечена.

Як зробити саморобний кондиціонер своїми руками?



Спочатку виконайте два отвори в кришці коробки на протилежних кутах, помістивши в один вентилятор, а в інший пластикову пляшку. Наповніть пляшки водою, дайте їм трохи замерзнути, потім покладіть їх в коробку. Закрийте кришку і включіть вентилятор. Холодне повітря, що виходить з боксу буде розсіюватися по кімнаті.

Доведено, що такий "домашній кондиціонер" може охолоджувати кімнату до п'яти годин.