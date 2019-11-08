Порвало, спасибі! Притула жорстко потролив Молочного за "натовп фашистів" у Києві

Сергій Притула прокоментував пост коміка Андрія Молочного
Український комік і телеведучий Сергій Притула потролив свого колишнього колегу по шоу "Файна Юкрайна" Андрія Молочного за його пост про "натовп фашистів" у Києві, який він написав на своїй сторінці в Instagram.
Притула у себе в Facebook написав розповідь, дія якого відбувається в супермаркеті з літньою жінкою, яка є великою прихильницею СРСР.
Телеведучий зазначив, що дану розповідь він написав за мотивами популярного Instagram-посту, натякаючи таким чином, на пост Молочного.
Скріншот з Facebook
Користувачі мережі також прокоментували цей тролінг.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що Притула різко відреагував на пост Андрія Молочного про те, що "по Києву ходять натовпи фашистів", і написав вірш.