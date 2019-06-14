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Розірвали стосунки: Світоліна розійшлася зі своїм бойфрендом

STYLERНовости спорта    14.06.2019 - 16:09
Розірвали стосунки: Світоліна розійшлася зі своїм бойфрендом
Фото: колаж РБК-Україна

Кінець роману між Світоліною та Монфісом шокував шанувальників

Еліна Світоліна розірвала стосунки зі своїм бойфрендом, французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Про свій роман із дворазовим фіналістом Кубка Девіса перша ракетка України вперше оголосила 17 січня, і ось через п'ять місяців французьке видання We Love Tennis пише, що спортсмени більше не зустрічаються.

Чутки про розрив між українкою і французом виникли після того, як їх загальний аккаунт в Instagram, на якому вони разом публікували відео, 8 червня був видалений. 14 червня журналісти отримали підтвердження припущеннями від "надійного джерела".

Крім того, з акаунтів тенісистів зникли спільні фотографії. Втім, Еліна і Гаель ніяк не коментують інформацію про розрив стосунків.

Розірвали стосунки: Світоліна розійшлася зі своїм бойфрендом

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс (фото: instagram.com/g.e.m.s.life)

Зазначимо, що в цьому сезоні у Свитоліни та Монфіса є реальні спортивні цілі. Зокрема, українська спортсменка вже наступного тижня почне виступ на турнірі WTA Premier у Бірмінгемі (Велика Британія).

Нагадаємо, що Світоліна раніше зустрічалася із гравцем у крикет збірної Англії Рисом Топлі.

Розірвали стосунки: Світоліна розійшлася зі своїм бойфрендом

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс (Фото: колаж РБК-Україна)

Як повідомлялося, зовсім нещодавно, в червні, Світоліна засвітила обручку на безіменному пальці, чим викликала у фанатів безліч питань.

Також ми писали про те, що Еліна Світоліна оплатила операцію вартістю 12 тисяч євро 16-річній українській тенісистці Дарині Лопатецької, яка розірвала меніск і не зможе продовжити виступ на професійному турнірі ITF в Римі.

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