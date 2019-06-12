Світоліна засвітила обручку на безіменному пальці (фото: instagram.com/elisvitolina)

Світоліна шокувала несподіваним вчинком

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна засвітила обручку на безіменному пальці, чим викликала у фанатів безліч питань. Відповідну публікацію дівчина розмістила у соцмережі Instagram.

Світоліна, яка не так давно додала дві позиції і тепер знаходиться на сьомому місці, знову привернула увагу своїх прихильників, однак на цей раз не спортивними досягненнями, а особистим життям.

До речі, тільки недавно Світоліна кинула свого бойфренда Монфіса. До такого висновку прийшли фанати, коли пара видалила загальний аккаунт в Instagram g.e.m.s_life, де публікували спільні фотографії і відео.

А тепер у рекламі однієї з відомих мереж готелів по всьому світу Еліна з'явилася у кадрі з кільцем на безіменному пальці. До речі, підписникам залишається лише припускати, що може означати такий жест, адже сама спортсменка особисте життя не коментує.

Світоліна засвітила обручку на безіменному пальці (фото: instagram.com/elisvitolina)

Нагадаємо, що Еліна Світоліна захопила стильним total black образом.

Раніше Еліна Світоліна захопила спортивними ніжками в міні-шортах.