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На порталі "Дія" з'явиться важлива функція з купівлі-продажу

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Вівторок 28 вересня 2021 08:37
На порталі "Дія" з'явиться важлива функція з купівлі-продажу На порталі "Дія" можна буде оформити купівлю-продаж авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На порталі "Дія" з'явиться дуже важлива і потрібна послуга для українців. Незабаром там можна буде купити й продати автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

"Найближчим часом автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Дане нововведення передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня № 1007 "про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Де буде доступна послуга

Послуга буде доступна для громадян в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Дія".

Як це буде працювати

Продавець і покупець, авторизувавшись, будуть заповнювати договір про купівлю-продаж автомобіля в електронному вигляді, і після цього документ автоматично передається в сервісний центр МВС для проведення всіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.

Після позитивної обробки адміністратором продавець і покупець будуть проставляти кваліфіковані електронні підписи та договір про купівлю-продаж авто буде вважатися укладеним.

Відзначається, що незабаром послуга буде доступна для українців.

Як ми раніше писали, COVID-сертифікати вже можна роздрукувати на порталі "Дія".

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