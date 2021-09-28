На портале"Дия" появится важная функция по купле-продаже
На портале "Дия" появится очень важная и нужная услуга для украинцев. Вскоре там можно будет купить и продать автомобиль.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.
"В ближайшее время автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 22 сентября № 1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.
Где будет доступна услуга
Услуга будет доступна для граждан в электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дия".
Как это будет работать
Продавец и покупатель, авторизовавшись, будут заполнять договор о купле-продаже автомобиля в электронном виде, и после этого документ автоматически передается в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам.
После положительной обработки администратором продавец и покупатель будут проставлять квалифицированные электронные подписи и договор о купле-продаже авто будет считаться заключенным.
Отмечается, что в скором времени услуга будет доступна для украинцев.
Как мы ранее писали, COVID-сертификаты уже можно распечатать на портале "Дия".