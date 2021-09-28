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На портале"Дия" появится важная функция по купле-продаже

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Вторник 28 сентября 2021 08:37
На портале"Дия" появится важная функция по купле-продаже На портале "Дия" можно будет оформить куплю-продажу авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На портале "Дия" появится очень важная и нужная услуга для украинцев. Вскоре там можно будет купить и продать автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

"В ближайшее время автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 22 сентября № 1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Где будет доступна услуга

Услуга будет доступна для граждан в электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дия".

Как это будет работать

Продавец и покупатель, авторизовавшись, будут заполнять договор о купле-продаже автомобиля в электронном виде, и после этого документ автоматически передается в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам.

После положительной обработки администратором продавец и покупатель будут проставлять квалифицированные электронные подписи и договор о купле-продаже авто будет считаться заключенным.

Отмечается, что в скором времени услуга будет доступна для украинцев.

Как мы ранее писали, COVID-сертификаты уже можно распечатать на портале "Дия".

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