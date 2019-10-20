Портал в інший вимір: у NASA розповіли про відкриття в космосі (фото)

За допомогою космічного телескопа Hubble зняли спіралевидну галактику NGC 4380, яка, як зазначили в NASA, дуже нагадує "зяючий портал в інше вимір". Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору.

Як розповіли вчені, відкрита галактика виглядає як особливий спецефект з фантастичного фільму і схожа на ворота в інший світ.

Hubble сфотографував галактику NGC 4380 (Фото: nasa.gov)

Насправді ж така галактика є досить поширеною, наголосили в NASA.

"Спіральні галактики типу NGC 4380 широко поширені у Всесвіті. Ці колосальні скупчення зірок, що часто налічують сотні мільярдів, мають форму плоского диска, іноді з округлим виступом в центрі", - йдеться в повідомленні.

Телескоп Hubble (Фото: nasa.gov)

Як пояснили вчені, витончені спіральні "рукава", які затемнюють смуги пилу, обвиваються навколо опуклого ядра, що яскраво світиться, адже має найбільшу концентрацію зірок в галактиці.

Нагадаємо, що днями NASA запустило ракету-носій із супутником ICON, призначений для вивчення іоносфери Землі.

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