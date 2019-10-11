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NASA запустило супутник для вивчення іоносфери Землі

Новини » Телеком & IT    11.10.2019 - 05:58
NASA запустило супутник для вивчення іоносфери Землі
Фото: NASA (flickr.com/Oliver Hine)

Ракету-носій Pegasus із супутником ICON вдалося запустити з другої спроби

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) запустило в п'ятницю, 11 жовтня, ракету-носій із супутником ICON, призначений для вивчення іоносфери Землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NASA.

Старт ракети-носія Pegasus з модифікованого транспортного літака L-1011 Stargazer відбувся о 05:00 за Києвом.

"Апарат досяг орбіти", - повідомили в відеотрансляції на сайті NASA.

Літак, що виконував роль платформи для повітряного старту, піднявся в повітря зі злітно-посадкової смуги бази ВПС США на мисі Канаверал (штат Флорида) і досяг висоти приблизно 11,9 км, однак скинути ракету-носій із супутником вдалося з другої спроби, після повтору маневру через 30 хвилин.

Згідно з планом NASA, носій мав доставити супутник на низьку навколоземну орбіту за 10 хвилин.

Місія ICON розрахована на два роки. Спочатку запуск планувався на 26 жовтня 2018 року, але був відкладений через продовження передполітних випробувань ракети-носія Pegasus.

Нагадаємо, американські астронавти Крістіна Кох і Ендрю Морган у неділю, 6 жовтня, завершили багатогодинний вихід у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС).

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