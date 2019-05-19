Порошенко запровадив нове свято: усі подробиці

Порошенко запровадив в Україні нове свято – названа дата (фото: РБК-Україна)

Порошенко запровадив в Україні нове свято - День батька

Порошенко запровадив в Україні нове офіційне свято – День батька. Відзначати нове свято щороку, в третю неділю червня. Відповідний Указ Президента Петра Порошенка опублікували 18 травня. Про це повідомляється на сайті Президента України.

"З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей постановляю: встановити в Україні День батька, який відзначати щорічно у третю неділю червня", — зазначається в Указі.

Порошенко запровадив в Україні нове свято – названа дата (фото: pixabay.com)

Раніше указ Президента схвалив Кабінет Міністрів України. Тепер в Україні є День родини (8 липня), День матері (друга неділя травня), День захисту дітей (1 червня) і День батька.

Нагадаємо, що раніше Порошенко звільнив Демчину з посади першого заступника голови СБУ. Відповідний указ № 280/2019 Порошенко підписав у суботу, 18 травня. Також указом № 279 президент звільнив Дмитра Ярмака з посади Уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУ.

Раніше ми писали, що Порошенко нагородив Волкера орденом Ярослава Мудрого. Відповідний указ №284 Порошенко підписав у суботу, 18 травня. Волкеру присуджується орден Ярослава Мудрого V ступеня.

Нагадаємо, Курт Волкер в черговий раз звинуватив РФ у погіршенні ситуації на Донбасі і закликав Москву до виконання Мінських угод: "За останні 5 років російські бойовики і ставленики Росії зробили життя людей на Донбасі гірше, в тому числі і російськомовних, про яких, як вони заявляють, піклуються", - сказав він.