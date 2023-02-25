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У России снова закончились запасы иранских дронов-камикадзе, - британская разведка

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Украина, Суббота 25 февраля 2023 09:27
У России снова закончились запасы иранских дронов-камикадзе, - британская разведка Фото: Россия снова исчерпала запасы иранских дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия снова исчерпала запасы иранских дронов и будет стремиться их пополнить. Беспилотники неэффективны для ударов по целям и используются для отвлечения украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе (OWA-UAV) в Украине не поступало примерно с 15 февраля 2023 года.

До этого украинские вооруженные силы сообщали о том, что в период с конца января по начало февраля было сбито не менее 24 БПЛА Shahed-136 и десятки были уничтожены в первые несколько дней года.

По данным британской разведки, такое отсутствие атак дронов указывает на то, что Россия исчерпала свои текущие запасы. При этом Россия, скорее всего, будет искать варианты пополнения запасов.

"Хотя это оружие не имеет хороших результатов в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Россия не имеет потенциала для нанесения постоянных ударов авиацией по территории Украины. Кроме того, иранские беспилотники не способны нанести значительный ущерб.

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