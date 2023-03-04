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Порошенко показал, как 406-я артбригада с помощью БПЛА уничтожает российскую технику

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Суббота 04 марта 2023 20:29
Порошенко показал, как 406-я артбригада с помощью БПЛА уничтожает российскую технику Фото: Петр Порошенко показал, как 406-я артбригада с помощью БПЛА уничтожает российскую технику (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко показал, как с помощью БПЛА Poseidon артиллеристы из гаубицы М777 снарядом Excalibur уничтожают российскую военную технику.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Наши воины - крутые! На видео - работают БПЛА Poseidon, которые мы передали разведчикам. О них рассказал после нашей победы. Но эти ребята корректируют работу 406 отдельной артеллерийской бригады. Ну, а арта - бьет точно в цель. Курите российскую нечисть, ребята", - написал он.

Напомним, в августе политик сообщил о долгосрочном контракте на БПЛА Poseidon H10. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров.

Порошенко побывал на производстве БПЛА Poseidon на Кипре и отправил в Украину очередную партию беспилотников.

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