ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко показав, як 406-а артбригада з допомогою БПЛА нищить російську техніку

Новость на русском →
Субота 04 березня 2023 20:29
Порошенко показав, як 406-а артбригада з допомогою БПЛА нищить російську техніку Фото: Петро Порошенко показав, як 406-а артбригада з допомогою БПЛА нищить російську техніку (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко показав, як з допомогою БПЛА Poseidon артилеристи з гаубиці М777 снарядом Excalibur знищують російську військову техніку.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Наші воїни - круті! На відео - працюють БПЛА Poseidon, які ми передали розвідникам. Про них розповів після нашої перемоги. Але ці хлопці коригують роботу 406 окремої артелерійської бригади. Ну а арта - б’є точно в ціль. Паліть російську нечисть, хлопці", - написав він.

Нагадаємо, у серпні політик повідомив про довгостроковий контракт на БПЛА Poseidon H10. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.

Нещодавно Порошенко побував на виробництві БПЛА Poseidon на Кіпрі і відправив в Україну чергову партію безпілотників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Збройні сили України