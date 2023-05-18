Порошенко с командой показали свои вышиванки

"Кому-то досталась дедова или бабья вышиванка, которую они сохранили, не выменяли на хлеб во времена голода, пронесли сквозь окопы, тайники и лагеря. Разворачивая ее, внук или правнук присягает никогда не отречься от своей речи, веры, памяти о прошлом. Кому-то отец или мать передали вышиванку, в которых они приходили к памятнику Шевченко, читали переписанные от руки стихи Стуса, рискуя исключением из университета или даже свободой. и Крыма", - написал Порошенко.

"Тысячи и тысячи семей в наши дни покупают себе и детям вышитые рубашки, чтобы во время войны выйти в ней на улицу в знак гордости за свою страну, наших воинов. Вышивку военного времени они будут беречь и передавать следующим поколениям, как свидетельство единой воли победить "Так мы понимаем смысл вышиванки. Так понимают его и решисты. Поэтому на оккупированных территориях охотятся за людьми в вышиванках. Поэтому люди там хоронят вышитую одежду вместе с украинским флагом, ожидая дня освобождения, который скоро придет. Дичавшая московская дума теперь предлагает запретить" синего и желтого цветов. Следующим будет запрет носить вышитую одежду и смотреть на пшеничное поле под синим небом", - добавил Порошенко.