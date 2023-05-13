Символика украинской вышиванки. Как расшифровать древние орнаменты

Издавна в вышиванках зашифровывали обереги, которые должны были защищать владельца рубашки от бед и злых глаз. Каждый орнамент имел сакральное значение, важны были не только узоры, но и цвета вышивки.

О древних символах и их значениях читайте ниже.

Дерево жизни

Этот символ отражает модель мироздания, в которой три составляющие: подземное царство, земной мир и небесное царство. Корни дерева означает прошлое, ствол - настоящее, крона - будущее.

В украинской вышивке этот символ можно встретить не только в виде дерева, но и в колоске, снопе, ветке, виноградной лозе. В нем также заложена истина единения трех миров и образ рода, продолжение жизни.

Дерево жизни отражает модель мироздания (фото: annamarchuk)

Сварга

Это символ солнечного культа, в магическую силу которого верили все древние народы. В старину украинцы связывали этот знак с силой домашнего очага и семейным счастьем.

Сварга может быть лево- и правосторонней. Но в украинских вышиванках встречается и полная сварга - наложение левооборащенную на правообращенную. В основном такие мотивы распространены были на Правобережье.

Этот символ означал гармонию - две противоположные силы, которые уравновешивались потоками. Полная сварга считается энергетически очень сильным знаком.

Подольская вышиванка со сваргами (фото: Pinterest)

Ромб, квадрат и бесконечник

Ромб является символом плодородия, ведь по форме он похож на два треугольника - мужское и женское естество. Он является символом засеянного поля, которое имело огромное значение для наших предков-земледельцев, ведь символизировало богатство, достаток и благополучие.

Одежду с вышитыми ромбами молодая женщина, забеременев, должна была носить до рождения ребенка. Этот символ считался сильным оберегом.

Квадрат - символ магического числа 4, обозначающий материю. Символизирует четыре времени года, четыре элемента, части суток, жизненные циклы.

Бесконечник в виде волны символизирует вечность, непрерывность бытия. Его также относят к культу воды, который существовал в первых цивилизациях, в частности, трипольской.

Украинцы верили, что именно этот знак защищает от проникновения в тело зла, плохой энергетики. Чаще всего в вышиванках им украшали края узоров.

Геометрические мотивы были частыми узорами в вышиванках (фото: Pinterest)

Розы

Орнаменты в виде цветов и листьев роз часто изображали в виде венка - без конца и начала. Это символизировало бесконечность жизни с постоянным возрождением.

Розы были частым орнаментом на женских рубашках. Этот цветок также символ любви и милосердия. Вышиванки с обильными розами встречаются во многих областях Украины.

Розы были частым узором на женских рубашках (фото: pustunchik.ua)

Калина и дуб

Красные кисти являются символом здорового и бессмертного рода. Этот орнамент был характерен как для женских вышиванкок, так и для мужских.

Дуб – это символ мужской энергии, крепкой жизненной силы и непобедимости. Украинцы считали, что именно этот орнамент на мужских рубашках придает мужество для защиты своего рода.

Калину вышивают и на мужских, и на женских рубашках (фото: etnolook)

Мак

Считалось, что маки обладают магической силой, способной защитить семью и хозяйство от плохого глаза. Поэтому их освящали в церкви и хранили для разнообразных обрядов.

Также это цветок скорби. Красный цвет лепестков символизирует кровь павших героев на поле боя. Вышиванки с маками носили женщины, у которых в роду были погибшие воины.

Вышиванки с маками носили женщины, имевшие в роду погибших воинов (фото: Pinterest)