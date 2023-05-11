День вышиванки в 2023 году: важные факты, которые нужно знать всем

День вышиванки в Украине отмечается ежегодно, с 2006 года. Постоянной даты у этого праздника нет - он выпадает на третий четверг мая. В 2023 году день вышиванки будет отмечаться 18 мая. И стоит отметить, что этот праздник - национальный, а не государственный.

Как появился День вышиванки, какие существуют традиции в этот день и какое значение имеют орнаменты - читайте в материале ниже.

Как появился День вышиванки

Впервые день в вышиванках провели в Черновцах. Студентка местного университета предложила своим друзьям надеть вышиванки на лекции. Идея быстро завирусилась и ее неожиданно поддержали очень многие студенты этого университета, а к ним подключились и преподаватели.

Несколько лет День вышиванки отмечали только в Черновцах, но потом традицию передали в другие учебные заведения и города Украины.

А потом установили одну дату для все украинцев - третий четверг мая. Сейчас эту традицию соблюдают практически все жители Украины, а также украинцы, которые живут в других странах. В єтом году будем отмечать День вышиванки 18 мая.

Как отмечают День вышиванки

Основная традиция - в этот день главным элементом одежды становится вышиванка. Дети и подростки отправляются на учебу в вышитых рубашках и блузках, а взрослые надевают национальную одежду на работу. В этот день на улицах почти все люди - в вышиванках.

В мирное время в этот день проводили различные культурные мероприятия, организовывали флешмобы и парады вышиванок. В 2023 году проводить массовые мероприятия не будут - из полномасштабного вторжения России и военных действий.

Что нужно знать о вышиванках

Сейчас вышитые рубашки, блузы и платья - элемент праздничной одежды. А до XX века вышиванка считалась повседневной одеждой. С брюками и пиджаком первым вышитую рубашку одел Иван Франко.

В XVII веке вышиванку носили только высшие и богатые слои населения. А вот козаки такие рубашки не носили. В селах вышитые сорочки начали носить значительно позже.

Очень важное значение имеет узор на вышиванке - это своеобразный код, по символам которого можно прочитать тайное послание.

Виды орнамента отличаются не только от региона к региону, а даже от семьи к семье. Они передаются из поколения в поколение.

Фото: 24 канал

Значение символов в вышиванке

ромб - символ плодородия, улучшения благосостояния семьи;

квадрат - баланс, гармония, удача и порядок;

спираль - цикличность времени, символ перемен;

сварги (напоминают половину цифры 8) - сила духа;

восьмиконечная звезда - символ воссоединения мужского и женского начал, усиливает интуицию;

кресты - защита от темных сил, гармония и духовное просветление;

калина - бессмертие рода и долголетие семьи;

ромашка - символ любви и юности;

маки - мощная защита от зла, приближение исполнения желаний.

Считается, что в вышиванке имеет значение абсолютно все – ткань, нитки и их цвет. Есть узоры женские и мужские, есть детские.

Фото: 24 канал