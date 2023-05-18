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Порошенко з командою показали свої вишиванки

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Вишиванка - вічна краса, яка стала присягою на вірність Україні.

Про це написав у Facebook п’ятий президент Петро Порошенко, виклавши фото з командою у вишиванках.

"Комусь дісталася дідова чи бабина вишиванка, яку вони зберегли, не виміняли на хліб у часи голоду, пронесли крізь окопи, криївки і табори. Розгортаючи її, онук чи правнук присягає ніколи не зректися своєї мови, віри, пам’яті про минуле. Комусь батько чи матір передали вишиванку, у яких вони приходили до пам’ятника Шевченку, читали переписані від руки вірші Стуса, ризикуючи виключенням з університету чи навіть свободою. Приміряючи її, дочка чи син присягають, що нікому не відібрати в них Дніпра і Бугу, Донбасу і Криму", - написав Порошенко.

"Тисячі і тисячі родин в наші дні купують собі і дітям вишиті сорочки, щоб у часи війни вийти в ній на вулицю на знак гордості за свою країну, наших воїнів. Вишивку воєнного часу вони будуть берегти і передавати наступним поколінням, як свідчення єдиної волі перемогти. Так ми розуміємо смисл вишиванки. Так розуміють його і рашисти. Тому на окупованих територіях полюють за людьми у вишиванках. Тому люди там ховають вишитий одяг разом з українським прапором, чекаючи на день визволення, який незабаром прийде. Здичавіла московська дума тепер пропонує заборонити сполучення синього і жовтого кольорів. Наступною буде заборона носити вишитий одяг і дивитися на пшеничний лан під синім небом", - додав Порошенко.

Раніше ми розповідали, які факти про вишиванку потрібно знати кожному українцеві.

Читайте також, що означають різноманітні орнаменти на сорочках.

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Петро Порошенко