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Ранение было несовместимым с жизнью: в Днепре медикам чудом удалось спасти героя

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Днепр, Четверг 17 ноября 2022 14:38
Ранение было несовместимым с жизнью: в Днепре медикам чудом удалось спасти героя Врачи в Днепре спасли жизнь украинскому военному (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепровской больнице скорой помощи медики до конца боролись за жизнь тяжелораненого в бою 40-летнего мужчины. Врача чудом удалось спасти бойца.

Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения Днепровского городского совета в Facebook.

В частности, осколки снаряда прошили тело в самых опасных местах, из ран без остановки текла кровь.

Сообщается, что в больницу скорой помощи мужчину привезли в тяжелом состоянии. Ранения были несовместимы с жизнью: большая рана в животе, поврежденная большая вена, обломками разорванная почка и часть грудной клетки.

"Даже сейчас врачи удивляются, как этому герою удалось выжить. Он мог погибнуть в одну минуту. Но невидимая сила дала шанс на спасение", - говорится в сообщении.

Времени на помощь было мало, но опытные врачи боролись за жизнь своего пациента вовсю и победили.

Отмечается, что сосудистые хирурги спасли почку, достали осколки, залечили все раны. После продолжительной реабилитации состояние героя уже улучшилось.

Ранение было несовместимым с жизнью: в Днепре медикам чудом удалось спасти герояВ Днепре медики чудом спасли бойца (facebook.com/dniprozdrav)

Ранее мы сообщали, что в Днепре врачам чудом удалось спасти жизнь военному, которому снайпер попал в голову.

Также мы писали, что львовские медики спасли жизнь женщине из Бахмута. Она потеряла ногу во время вражеского обстрела российских оккупантов.

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