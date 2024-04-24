Раненая 9-летняя Ева из Запорожья прошла курс реабилитации от Фонда Ахметова

В конце декабря 2023 года Ева ехала с мамой трамваем по родному Запорожью на новогодний детский праздник. Но вместо сказочного вечера ребенок оказался в больнице: во время ракетных обстрелов трамвай и людей в нем избили обломками. Ева получила травмы тела и головы, испытала сильный шок.

Недавно девятилетняя девочка прошла курс физической и психологической реабилитации, обеспеченный Фондом Рината Ахметова в санатории в Закарпатье.

"В Запорожье еще были прилеты - нас сохранило то, что мы приехали в санаторий для восстановления здоровья. Не знаю, что было бы с Евой... Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что у ребенка есть возможность пройти курс реабилитации", - поделилась мама Елена.

После лечения раненой девочки ее семья обратилась за помощью в Фонд. На реабилитацию Ева прибыла накануне девятого дня рождения.

"Мне здесь очень нравится. Тихо, нет тревог, взрывов. И воздух очень чистый", - рассказывает девочка. Больше всего она полюбила плавать в бассейне, смотреть на горы и кормить яблоками коней.

После пережитого Ева была молчалива, замкнулась в себе. Благодаря помощи психологов в санатории ребенок снова охотно идет на общение и многое улыбается. В свой праздник Ева велела, чтобы к следующему дню ее рождения война закончилась победой Украины.

К участию в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

С 2014 года Фонд Ахметова предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Оставить заявку можно по ссылке: akhmetovfoundation.org/s/d3a7be

Уточнение - по бесплатному номеру горячей линии фонда 0 (800) 509 001.