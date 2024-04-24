Поранена 9-річна Єва із Запоріжжя пройшла курс реабілітації від Фонду Ахметова

Наприкінці грудня 2023 року Єва їхала з мамою трамваєм по рідному Запоріжжю на новорічне дитяче свято. Але замість казкового вечора дитина опинилася у лікарні: під час ракетного обстрілу трамвай і людей у ньому побило уламками. Єва отримала травми тіла та голови, пережила сильний шок.

Нещодавно 9-річна дівчинка пройшла курс фізичної та психологічної реабілітації, забезпечений Фондом Ріната Ахметова у санаторії на Закарпатті.

"У Запоріжжі ще були прильоти - нас зберегло те, що ми приїхали до санаторію для відновлення здоров’я. Не знаю, що було б з Євою... Дякую Фонду Ріната Ахметова за те, що дитина має можливість пройти курс реабілітації", - поділилася мама Олена.

Після лікування пораненої дівчинки її родина звернулася за допомогою до Фонду. На реабілітацію Єва прибула напередодні свого дев’ятого дня народження.

"Мені тут дуже подобається. Тихо, немає тривог, вибухів. І повітря дуже чисте", - розповідає дівчинка. Найбільше вона полюбила плавати у басейні, дивитися на гори та годувати яблуками коней.

Після пережитого Єва була мовчазною, замкнулася у собі. Завдяки допомозі психологів у санаторії дитина знову охоче йде на спілкування та багато посміхається. У своє свято Єва загадала, щоб до наступного дня її народження війна закінчилася перемогою України.

До участі у проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей" запрошуються діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

З 2014 року Фонд Ахметова надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Залишити заявку можна за посиланням akhmetovfoundation.org/s/d3a7be

Уточнення - за безкоштовним номером гарячої лінії фонду 0 (800) 509 001.