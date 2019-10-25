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У Каліфорнії евакуювали кілька тисяч людей через лісові пожежі

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 08:48
У Каліфорнії евакуювали кілька тисяч людей через лісові пожежі
Ілюстративне фото (twitter.com/viditocho)

Всього евакуація торкнеться 50 тисяч мешканців штату

В Каліфорнії (США) через спалах лісових пожеж евакуювали кілька тисяч людей. Як передає РБК-Україна, про це пише Bloomberg.

Управління лісового господарства та пожежної охорони штату (Cal Fire) повідомляє, що в Каліфорнії зареєстровано кілька пожеж. Відомо, що евакуація повинна торкнутися до 50 тисяч жителів штату.

Поширенню пожеж сприяють висока температура, сухе повітря та сильні пориви вітру. За даними місцевих ЗМІ, через запобіжні заходи компанії відключають електрику, у зв'язку з чим зараз без світла залишаються понад 190 тисяч жителів Каліфорнії.

Минулорічні лісові пожежі почалися в липні 2018 року. Тоді вигоріло 459 тисяч акрів - це більше 185 тисяч гектарів. Також в результаті пожежі в 2018 році загинули три людини. Причиною загоряння пожежники назвали тоді іскру з-під молота або осколок розпеченого металу.

Нагадаємо, за даними дослідження у минулому році загальний розмір збитків, які зазнало людство від стихійних лих і катастроф, склав близько 160 млрд доларів.

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