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До узбережжя США наближається тропічний шторм "Ольга"

Новини » Надзвичайні події    26.10.2019 - 09:04
До узбережжя США наближається тропічний шторм "Ольга"
Ілюстративне фото (NOAA via Getty Images)

Шторм може викликати повені

У Мексиканській затоці утворився тропічний шторм "Ольга", який пошириться на частину північного узбережжя затоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За даними американського Національного центру ураганів, шторм "Ольга" викличе сильні дощі на узбережжі Центральної затоки в Луїзіані та у долині Нижнього Міссісіпі. Також прогнозується утворення декількох смерчів на південному-сході Луїзіани, а також у Міссісіпі та південно-західній Алабамі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо у Франції в результаті сильних злив утворилися повені. Найбільше від стихії постраждало місто Безьє. Жертави негоди стали щонайменше 3 людини. Десятки людей були змушені покинути свої будинки.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно Японію накрив потужний тайфун "Хагібіс". В результаті природної стихії загинули 77 осіб, ще близько десяти людей зникли безвісти. Площа затоплення території склала понад 23 тис. гектарів. Були пошкоджені понад 1670 будинків, близько сотні зруйновані.

Крім того, в результаті тайфуну "Хагібіс" біля узбережжя Японії затонув вантажний корабель, який йшов під прапором Панами. Внаслідок надзвичайної події загинули двоє членів екіпажу, ще шість зникли безвісти.

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