Всасываются через кожу и вредят организму: какие солнцезащитные кремы не следует использовать

Летом кожа нуждается в особой защите от солнечных лучей. Для этого используют солнцезащитные кремы. В частности, в таких средствах не должно быть определенных компонентов, которые могут навредить коже.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу дерматолога Ольги Баровой-Абдулоевой.

Как защитить кожу от солнца

Первый вариант - быть в тени, а не под прямыми солнечными лучами.

Другой способ - использовать зонтики, тонкую натуральную одежду с длинным рукавом и головной убор. Если в очках очень темное стекло, то импульсы из сетчатки дают обманчивую информацию мозгу, что вокруг нет много лучей и это отключает выработку естественных защитных факторов кожи.

Третий вариант лучшей защиты - не быть на солнце с 10:00 до 16:00 часов.

Солнечное излучение делится на три типа:

видимый спектр (солнечный свет)

инфракрасное (тепло)

ультрафиолетовое (УФ)

УФ излучение имеет три вида:

UVA - достигает поверхности Земли круглый год, проникает через стекло, не вызывает ожогов, не стимулирует выработку витамина Д. Способствует преждевременному старению кожи, пигментации и развитию рака

UVB - задерживается озоновым слоем на 80-90% (при условии его целостности и нормальной плотности), вызывает солнечные ожоги, но способствует синтезу витамина D. Не проникает через одежду и стекло

UVC - не достигает поверхности земли

Дерматолог отметила, что не существует ни одного SPF-средства, полноценно защищающего кожу от лучей.

Высокие SPF-фильтры создают ложное чувство безопасности и поэтому человек дольше проводит время на солнце.

Чего не должно быть в солнцезащитном креме

Солнцезащитные средства существуют на основе:

﻿﻿физических фильтров (оксид цинка, диоксид титана) - наименее вредны. Только избегайте наночастиц в их составе - это канцерогены

﻿﻿химических фильтров – вредны, выступают как эндокринные дизрапторы (вызывают гормональный дисбаланс)

﻿﻿комбинированные - физические + химические

Большинство солнцезащитных кремов содержат вредные для здоровья вещества, которые всасываются через кожу и разносятся кровью в каждую клетку.

Эксперт назвала вредные вещества, которых категорически не должно быть в креме:

oxybenzone

avobenzone

homosalate

octosalate

octinoxate

octocrylene

Диоксид титана при взаимодействии с хлором (купание в бассейне) теряет свои солнцезащитные свойства. Поэтому рекомендуется наносить крем каждые 2 часа и после купания.

Если ваше средство оставляет белые полосы, значит в составе более безопасны не наночастицы диоксида титана. Если крем прозрачный - содержит наночастицы и является более вредным.

Самый безопасный фильтр - физический - оксид цинка, диоксид титана без наночастиц.

Однако он вызывает сухость кожи.

Дерматолог отметила, что самый надежный SPF - это тень, одежда, пребывание на солнце во времена наименьшей его активности.

Если ваш организм снабжен антиоксидантами, необходимыми нутриентами, в частности витаминами В3, В7, В12, вы работаете на системе детоксикации, то пребывание на солнце будет для вас максимально комфортным.

Но если солнечный свет вызывает аллергические реакции, ожоги или гиперпигментацию, это свидетельствует о перегруженности системы детоксикации.

Врач назвала список антиоксидантов, которые защищают кожу от солнечных лучей и способствуют красивому и равномерному загару: