На популярному українському курорті туристи скаржаться на комарів: як з ними борються (відео)

Туристи в Мережі публікують відео, як ці комахи буквально псують їм відпочинок. Натомість селищна влада говорить, що намагається боротись із комарами, проте поки це безуспішно.

Як борються із комарами

За словами селищного голови Кирилівки Івана Малєєва, комарів у цьому році є досить багато, але влада труїть їх щорічного. Зокрема, перед початком кожного сезону проводять протруювання, потім вже до цих заходів підключаються бази відпочинку. Як додав голова, відповідних заходів вистачає тільки на два дні, потім комарі знову з'являються.

Також він зазначив, що боротьба з комарами в Кирилівці нагадує "бій з вітряками", оскільки комахи знову і знову повертаються.

"Якщо раніше було 15-20 вогнищ і служби, які займаються дезінсекцією знали кожен осередок, то після дощів вогнищ з'явилося в тисячу разів більше", - сказав Іван Малєєв.