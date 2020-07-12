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На популярному українському курорті промайнуло два смерчі: вражаюче відео

Кирилівка, Неділя 12 липня 2020 11:27
На популярному українському курорті промайнуло два смерчі: вражаюче відео
У Кирилівці пронеслися два смерчі (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

На популярному курорті через сильний вітер з'явилося унікальне природне явище

Біля популярного туристичного центру Кирилівка на узбережжі Азовського моря туристи помітили незвичайне природне явище – подвійний смерч. Дві вихрові воронки, що сформувалися одночасно, вдалося зняти туристці, яка їхала на популярний курорт.

Недалеко від міста Кирилівка, де зараз відпочивають десятки тисяч українських туристів, пронісся подвійний смерч. Відео природного явища опубліковано в YouTube-каналі "РИА Мелитополь".

Ще 6 липня синоптики попереджали про небезпеку смерчу у всіх регіонах України. Погодні умови сприяють формуванню вихрових воронок. В регіони, де вдень спостерігалося до +34... +38 градусів, прийшов холодний атмосферний фронт. У зоні зіткнення розігрітого і холодного повітря формується вихор.

У цьому році смерчі в Україні були помічені не тільки в південних областях та на узбережжі морів. Потужний смерч пронісся по Прикарпаттю і по Тернопільській області.

Варто відзначити, що в цьому році в Кирилівці туристів також наздогнали інші неприємності – морські блохи та медузи, що атакували пляжі на всьому узбережжі курорту. Туристи продовжують публікувати відповідні кадри в соціальних мережах. Експерти ж кажуть, що зменшити кількість медуз і морських бліх допоможе тільки сильна злива, після якої та радять вирушати на відпочинок.

Нагадаємо, що раніше на популярному українському курорті підняли ціни.

Також ми писали, що відбувається на пляжах Одеси та Затоки.

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