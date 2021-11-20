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На популярному українському курорті утворилися "фекальні озера": "дивитися на це не можна"

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Кирилівка, Субота 20 листопада 2021 13:01
На популярному українському курорті утворилися "фекальні озера": "дивитися на це не можна" У Кирилівці люди скаржаться на жахливий сморід (скріншот з YouTube)
Автор: Людмила Жукова

У курортній Кирилівці місцеві жителі скаржаться, що зливна система закладу забруднює прилеглу територію. На території деяких баз відпочинку у вигрібних ямах утворилися так звані озера з фекалій.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Йдеться про комплекс "Блакитні дали". По всій базі відпочинку розміщені вигрібні ями й фекалії перетікають, за словами суборендаторів, з однієї в іншу ями.

Люди скаржаться на постійний неприємний запах, що створює незручності відпочиваючим.

"Дихають міазмами наші відпочиваючі й всі гази йдуть в їх номери. Більш того, вони кидають в яму глибокий насос і перекачують фекалії в цей прихований кисон. Ночами перекачували сюди і, якщо не пригледіли тут, на ранок виходило фекальне озеро", - розповів один з місцевих жителів.

Люди незадоволені і звернулися в поліцію. Жінка, яка розповіла, що вона працює охоронцем закладу, заявила, що їй не сподобалося, як місцеві жителі оглядають вигрібні ями.

"Там ка**шки, але дивитися на це не можна, тому що воно не ваше", — прокоментувала працівниця бази відпочинку.

Як ми раніше писали, у Кирилівці море стало кольору какао.

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Кирилловка
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