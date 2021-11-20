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На популярном украинском курорте образовались "фекальные озера": "смотреть на это нельзя"

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Кирилловка, Суббота 20 ноября 2021 13:01
На популярном украинском курорте образовались "фекальные озера": "смотреть на это нельзя" В Кирилловке люди жалуются на ужасную вонь (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

В курортной Кирилловке местные жители жалуются, что сливная система заведения загрязняет прилегающую территорию. На территории некоторых баз отдыха в выгребных ямах образовались так называемые озера из фекалий.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Речь идет о комплексе "Лазурные дали". По всей базе отдыха размещены выгребные ямы и фекалии перетекают, по словам субарендаторов, из одной в другую ямы.

Люди жалуются на постоянный неприятный запах, что создает неудобства отдыхающим.

"Дышат миазмами наши отдыхающие и все газы идут в их номера. Более того, они бросают в яму глубокий насос и перекачивают фекалии в этот скрытый кисон. По ночам перекачивали сюда и, если не присмотрели здесь, на утро выходило фекальное озеро", - рассказал один из местных жителей.

Люди недовольны и обратились в полицию. Женщина, которая рассказала, что она работает охранником заведения, заявила, что ей не понравилось, как местные жители осматривают выгребные ямы.

"Там к**ашки, но смотреть на это нельзя, потому что оно не ваше", — прокомментировала работница базы отдыха.

Как мы ранее писали, в Кирилловке море стало цвета какао.

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Кирилловка
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