RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На популярному українському курорті коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку

Автор: Роман Мирончук

У Скадовську Херсонській області підприємці вирішили заробити на коні в сильну спеку. Бідну тварину не просто змушували катати відпочивальників на пляжі, але її ще й перефарбували в зебру.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Ху**ий Херсон".

Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (фото: Telegram-канал "Ху**ий Херсон")

"Це нормально з тваринами так поводитись? Коня перефарбували в зебру і змушують катати відпочивальників в спеку", - йдеться в повідомленні.

Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (відео: YouTube)

На відео видно, як кінь йде по пляжу, при цьому на ньому зверху сидить дитина. Поруч знаходиться господар, який веде тварину за вуздечку.

Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (фото: Telegram-канал "Ху**ий Херсон")

Користувачі мережі вкрай обурені таким ставленням з твариною.

  • Бідолаха, їй, напевно, дуже жарко;
  • Нехай на своїх горбах катають людей;
  • Десь в паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр;
  • Це кошмар, як і мавпочки, і поні, і це;
  • Люди дивні - на Великдень в церкві поклони б'ють, а потім весь рік херн*ю займаються, типу катання на таких ось конях, або іншої експлуатацією тварин. Ви взагалі хоч в якогось бога вірите?
  • Фарбувати її було необов'язково. А ще коні ср*ть, пляж не найкраще місце для кінних прогулянок.

Нагадаємо, в Харкові народилося міні-лоша розміром з болонку.

Ми також писали про те, що в Чорнобилі показали величних тварин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьлошадь