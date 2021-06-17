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Страшенний сморід і купа водоростей: українці засмучені відпочинком на популярному курорті

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Скадовськ, Четвер 17 червня 2021 16:52
Страшенний сморід і купа водоростей: українці засмучені відпочинком на популярному курорті Колаж РБК-Україна: туристи поскаржилися на відпочинок в Скадовську через водоростей
Автор: Роман Мирончук

У Скадовську Херсонської області на пляжі купа водоростей і від них йде сильний неприємний запах. Люди, які приїхали відпочити на узбережжі Чорного моря сильно засмучені.

Про це повідомляє Kherson.net.ua.

Люди скаржаться на те, що водорості знаходяться просто під сонцем і через це дуже смердять. При цьому на пляжі просто неможливо знаходиться.

Страшенний сморід і купа водоростей: українці засмучені відпочинком на популярному курорті

У Скадовську на пляжі лежить купа водоростей, які смердять (фото: kherson.net.ua)

Зазначимо, що Скадовськ користується великою популярністю в українців. Крім того, там відпочиває дуже багато сімей з дітьми. Залишається сподіватися, що незабаром водорості вивезуть, і відпочивальники зможуть зітхнути на повні груди.

Страшенний сморід і купа водоростей: українці засмучені відпочинком на популярному курорті

У Скадовську на пляжі лежить купа водоростей, які смердять (фото: kherson.net.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, В Кирилівці Запорізької області пройшла сильна злива. Через велику кількість води багато вулиць перетворилися на річки. Відпочивальники жартують, що тепер купатися можна прямо з номера.

У коментарях українці зазначили, що подібне вже було минулого року. У ДСНС заявили, що зливи в Україні пройдуть в більшості областей, крім західних. У Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях очікуються сильні дощі.

Ми також писали про те, що в Бердянську Запорізької області місцеві бази відпочинку осоромились прибиранням узбережжя від водоростей і бруду. Замість того щоб скидати водорості в купу на березі і вивозити, вони просто закидають їх назад в море.

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курорт Херсонская область
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