Страшенний сморід і купа водоростей: українці засмучені відпочинком на популярному курорті

У Скадовську Херсонської області на пляжі купа водоростей і від них йде сильний неприємний запах. Люди, які приїхали відпочити на узбережжі Чорного моря сильно засмучені.

Люди скаржаться на те, що водорості знаходяться просто під сонцем і через це дуже смердять. При цьому на пляжі просто неможливо знаходиться.

У Скадовську на пляжі лежить купа водоростей, які смердять (фото: kherson.net.ua)

Зазначимо, що Скадовськ користується великою популярністю в українців. Крім того, там відпочиває дуже багато сімей з дітьми. Залишається сподіватися, що незабаром водорості вивезуть, і відпочивальники зможуть зітхнути на повні груди.

У Скадовську на пляжі лежить купа водоростей, які смердять (фото: kherson.net.ua)