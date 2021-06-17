На популярному українському курорті після дощів "зацвіло" море: екологи б'ють на сполох (фото)
В Одесі часті дощі та спека збагатили водойми поживними речовинами, і вони почали активно розмножуватися. Зокрема, активізувались солоно-водні ціанобактерії.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила еколог Галина Теренько.
За її словами, ці мікроводорості flos-aquae можуть бути небезпечними, оскільки вони є джерелом нейротоксинів.
Еколог розповіла, що останній раз цвітіння ціанобактерій спостерігали в травні 2015 і 2019 років. На той момент flos-aquae розвивався разом з іншою ціанобактерією Nodularia spumigena, яка теж була небезпечною для людей.
"Тепер і наше море "зацвіло". "Оливковий" прилив – результат рясних опадів і, як наслідок, теригенного стоку і високої температури води (+20,5). Цього разу солоно-водна ціанобактерія Aphanizomenon flos-aquae. Мікроводорость потенційно токсична, носій нейротоксинів", – розповіла фахівець.
Фото: екологи попередили про небезпеку в Одесі (facebook.com/galyna.terenko)
Чим небезпечні ціанобактерії?
Ціанобактерії — це синьо-зелені водорості. Синьо-зеленими їх називають тому, що часто на поверхні звичайних прісних або солоних вод вони формують синьо-зелену слизову плівку.
Водорості не розмножуються в організмі людини. Токсини ціанобактерій в озерах і ставках у різних частинах світу спричиняють отруєння у тварин і людей.
Ціанобактерії поширені в стоячій воді, в озерах, ставках та річках, що повільно течуть. Під час "цвітіння", вода набуває неприємного запаху, погіршуються її смакові й екологічні якості. Особливо шкідливим є надмірне "цвітіння" — шар води, що "цвіте" може досягати 10–15 см завтовшки.
Перевищення критичної маси водоростей активізує процес саморозкладу. Це призводить до вилучення з води кисню, і натомість виділення метану, сірководню, аміаку, інших токсичних речовин. У результаті цього гинуть не тільки риби.
Фото: екологи попередили про небезпеку в Одесі (facebook.com/galyna.terenko)
У коментарях користувачі активно поширюють публікацію та пишуть, що це екологічна катастрофа.
Фото: екологи попередили про небезпеку в Одесі (facebook.com/galyna.terenko)
Раніше ми повідомляли, що у Скадовську Херсонської області на пляжі купа водоростей і від них йде сильний неприємний запах.
Також у Бердянську Запорізької області місцеві бази відпочинку осоромились прибиранням узбережжя від водоростей і бруду.