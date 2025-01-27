Популярный украинский стендапер честно ответил, есть ли у участников "Квартала 95" бронь от мобилизации

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк.

Есть ли бронь у участников "Квартала 95"

Журналистка подчеркнула, что существует мнение, что все люди, который работают в "Квартале 95", неприкосновенны и у них есть бронь.

На что комик откровенно рассмеялся.

"В "Квартале 95" настолько брони, что аж три сценариста воюют на фронте. По собственному желанию. Вот такая бронь", - отметил Максим Вышинский.

"Квартал 95" не является каким-то стратегическим предприятием для Украины. Было бы очень странно. Поэтому нас никто не бронировал", - рассказал экс-сценарист студии.

Также он подчеркнул, что их почему-то ассоциировали с телевидением, работников которого частично бронировали.

"Я, насколько знаю, нас ассоциируют с телевидением. Например, на телевидении, на Новом канале или еще где-то работников бронировали. Но мы не являемся настолько большой компанией, мы являемся продакшеном, который создает продукт. Брони у "Квартал 95" нет", - подчеркнул он.



Макс Вышинский и Алина Доротюк (фото: instagram.com/max_vyshynskyi)

В то же время он подчеркнул, что у кого-то может быть бронь по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.

"Ты не единственная, кто спрашивает об этом у меня. Все мои бывшие одноклассника, половина Хмельницкого думает, что у меня бронь из-за того, что я работаю в "Квартале 95", - отметил он.

Комик подчеркнул, что у него брони нет, но и повестка ему не приходила.

"В мае я обновил данные, я никуда не убегаю, на моих афишах стендапа написаны дата и место, куда можно прийти. Я обновил данные", - рассказал Вышинский.

Он не стал придумывать, что пошел добровольно в военкомат 24 февраля 2022 года. На тот момент супруга стендапера была в положении, поэтому первым делом он вывез ее в Хмельницкий.

"Если мне придет повестка, я уже буду понимать, что мне делать. Буду ли я прятаться - "Нет", буду ли я платить деньги - "Нет". Если так случится, я буду стараться попасть туда, где мои "скилы" будут максимально полезными", - подчеркнул он.

Также комик рассказал, что он много волонтерит. Несмотря на это, его периодически мучает совесть, когда он ложится спать в теплую постель, в то время как военные не спят в окопах.

Что публичные люди говорят о бронировании мужчин-артистов

Один из 10 финалистов Нацотбора на Евровидение-2025 KHAYAT отметил, что важно сохранить украинскую культуру и передать ее следующим поколениям.

В то же время актер-военный Дмитрий Сова осудил украинцев, которые ничего не делают во время войны. Его коллега Олег Иваница также гневно высказался о коллегах-артистах, которые против мобилизации.

Певица Оксана Билозир, например, против мобилизации людей творческих профессий.

В то же время другая артистка Оксана Пекун, комментируя вопрос брони для артистов, отметила, что могут настать времена, что и женщинам придется воевать.