Не выбрасывайте шариковые дезодоранты: вот как интересно использовать их повторно
Обычно все выбрасывают шариковые дезодоранты после того, как они закончатся. Однако этого не стоит делать, ведь их можно полезно использовать повторно.
Об этом пишет Sante Plus.
Как удалить шарик из дезодоранта
Чтобы снять шарик с дезодоранта, нужен только рулон скотча. Нужно отрезать ленту так, чтобы ее ширина была меньше ширины шарика. Также кусок ленты должен быть достаточной длины, чтобы обмотать мяч.
К тому же убедитесь, что шарик сухой, чтобы лента могла приклеиться к нему.
Наклейте один конец ленты на шарик и держите его поближе к мячу. Затем сверните ее пальцем так, чтобы кусок ленты обернулся вокруг мяча;
Когда другой конец ленты появится на другой стороне мяча, соедините оба конца и потяните за ленту и извлеките шарик.
Как повторно использовать
Вместо того, чтобы спешить выбрасывать свой пустой дезодорант в мусорку, его можно повторно использовать.
Используйте для окрашивания
Шариковые дезодоранты можно использовать в качестве валиков для нанесения краски. Для этого выполните следующие простые шаги:
- Снимите шарик дезодоранта;
- Тщательно вымойте шарик и бутылку;
- Заполните пустой дезодорант акварельной краской, смешанной с водой.
Вы можете снять наклейку на дезодоранте, чтобы лучше видеть цвет каждого флакона.
Нанесите солнцезащитный крем
Чтобы легко и равномерно наносить солнцезащитный крем, можно использовать пустую емкость от дезодоранта. Для этого нужно:
- Снять шарик на дезодоранте;
- Тщательно все вымыть;
- Наполнить емкость солнцезащитным кремом;
- Вставить мяч назад.
Жидкое мыло
Бутылки с жидким мылом, как правило, большие, поэтому их не везде можно взять с собой. В таком случае поможет пустая бутылка от дезодоранта. Просто снимите шарик и налейте жидкое мыло.
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