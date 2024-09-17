ua en ru
Вт, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Популярний музикант залишився без квартири у Харкові внаслідок російської атаки: що відомо

Вівторок 17 вересня 2024 09:40
UA EN RU
Популярний музикант залишився без квартири у Харкові внаслідок російської атаки: що відомо Олег Звягінцев (Фото: facebook.com/zvyagintsev)
Автор: Любов Блажко

Популярний український музикант Олег Звягінцев повідомив про зруйновану вщент квартиру внаслідок російського обстрілу Харкова у неділю, 15 вересня. Його нерухомість повністю вигоріла через пряме влучання ФАБу.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-сторінку артиста.

Деталі

На щастя, Олега та його рідних не було вдома, і саме це врятувало їм життя. У соцмережах Звягінцев повідомив, що всі залишилися живими, проте нанесена матеріальна шкода.

"Вчорашній ФАБ по Харкову потрапив прямо до нашої квартири на Велозаводській на 10 поверсі. Квартира зруйнована вибухом та подальшою пожежею. На щастя, у квартирі в цей момент не було нікого, і моя сім'я не постраждала, - зауважив виконавець.

"Багато хто, побачивши фото в інтернеті, написав мені, дуже дякую за ваші слова підтримки! Ми, чесно кажучи, у шоці й розпачі, повне спустошення всередині та ще до кінця не усвідомили", - також написав член команди співака Сергія Бабкіна, кум Сніжани Бабкіної.

Популярний музикант залишився без квартири у Харкові внаслідок російської атаки: що відомоПопулярний музикант залишився без квартири у Харкові внаслідок російської атаки: що відомоЗвягінцев показав наслідки руйнування (Фото: facebook.com/zvyagintsev)

Музикант зазначив, що ДСНС не дозволяє підійматися вище шостого поверху, оскільки залишається висока ймовірність обвалу. Також фахівці повідомили виконавцеві, що на його квартиру обрушилося житло поверхом вище.

"Попереду напевно тривалий процес відновлення, якщо там взагалі можливе відновлення. Наразі ДСНС не пускають вище 6 поверху, оскільки є загроза обвалення плит, та розбирають завали (сказали, що одинадцятий поверх обрушився на наш десятий)", - написав також Олег.

Сніжана Бабкіна прокоментувала ситуацію та закликала небайдужих допомогти її кумові.

Популярний музикант залишився без квартири у Харкові внаслідок російської атаки: що відомо

Звягінцев - кум Сніжани Бабкіної (Фото: instagram.com/stories/snezhana_babkina)

Нагадаємо, 15 вересня країна-окупант Росія здійснила черговий ракетний удар по Харкову. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, понад 40 осіб отримали поранення.

Нещодавно військовий Назар Грабар розповів, як пережив загибель брата на фронті.

Тим часом відомий співак зізнався, що йому писала Тіна Кароль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Музиканти
NEWS
Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні