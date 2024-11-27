Популярный американский актер сыграет главную роль в сериале о войне в Украине

Пол Уэсли снимется в фильме о войне в Украине

Соавтором сценария выступила украинская режиссер Жанна Озирна. Сам Пол, комментируя участие в съемках, говорил, что согласился на это, ведь ему важно "показать человеческую сторону конфликта через историю одного человека и семьи".

"В условиях войны мне важно показать человеческую сторону конфликта через историю одного человека и его семьи. Надеюсь, зрители проникнутся борьбой Павла, и эта история даст им новое понимание жизни, ценностей и силы человеческого духа", - делился актер.

Известно, что Unspoken выйдет как шестисерийный триллер. Другим автором сценария выступил Филипп Сичинский, а режиссером проекта - Дэвид Стрейтон. Производство организовано в сотрудничестве Украины с Польшей, Германией и США. Начало съемок запланировано на зиму 2025-2026 годов, и съемки будут проходить в Восточной Европе.

Уэсли - звезда сериала "Дневники вампира" (фото: instagram.com/paulwesley)

Что известно о сюжете фильма

Сюжет ленты расскажет зрителю историю бывшего солдата, который работает таксистом в Польше. Уэсли сыграет главного героя Павла. После того, как он узнает о начале полномасштабного вторжения, Павел возвращается домой, чтобы спасти своих родных. История, основанная на реальных событиях, демонстрирует не только физические разрушения, но и внутреннюю борьбу, с которой приходится столкнуться герою.

К слову, Пол Уэсли - звезда телесериала "Дневники вампира", в котором он сыграл Стефана Сальваторе. 42-летний актер также удостоился номинации молодежной премии Young Star Awards в категории "Лучший молодой актер дневных телесериалов" за свою работу в сериале "Направляющий свет".

Американский актер выразил поддержку Украине с самого начала полномасштабной войны (фото: instagram.com/paulwesley)

Кроме того, Уэсли также снялся в таких фильмах и сериалах, как "Тайны Смолвиля", "Чужая семья", "Законы и порядок: Специальный корпус", "Особое мнение", "Эдж", "Мирный воин", "Приключения на Багамах" и других.

После начала полномасштабной российско-украинской войны американец выразил поддержку украинцам и заявил, что восхищается их силой духа. Также он оставлял в блоге в Instagram ссылку, перейдя по которой которой каждый мог найти способ помочь Украине.