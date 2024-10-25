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Популярный актер честно ответил, пойдет ли воевать на фронт

Артур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)
Автор: Катерина Собкова

Популярный актер и музыкант Артур Логай, который недавно разоткровенничался о том, что хотел покончить жизнь самоубийством в 18 лет, рассказал, готов ли он взять в руки оружие и пойти на фронт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста Алине Доротюк.

Актер отметил, что сейчас он забронирован, однако в дальнейшем не исключает варианта, что пойдет воевать.

"Сейчас у меня есть бронь от театра. Убегать я не буду. Я не буду бегать и кричать: "Не сажайте меня". Во-первых, я не буду ждать такой истории, если условно мне не продолжат бронь, то я буду искать себе место, а не бежать от буса. То есть я в принципе уже знаю, куда бы я хотел", - отметил Логай.

"Куда?" - спросила Алина Доротюк.

"У меня два варианта, можешь угадать. Третья штурмовая или Азов", - отметил Логай одновременно с журналисткой.

 

Кто такой Артур Логай

Логай - украинский актер театра и кино, певец и композитор, участник пятого сезона талант-шоу "X-Фактор" (2014), победитель 8-го сезона украинского телешоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" (2021).

Он успел сняться в нескольких популярных сериалах: "Чаклунки", "Спіймати Кайдаша", "Коп з минулого", "Пес Альф".

Личная жизнь

Актер женат во второй раз.

Первую жену артиста зовут Оксана, она старше его на 8 лет. Пара познакомилась в 2014 году на съемках "Х-Фактора", где Артур был участником, а будущая супруга - руководителем проекта.

Во время съемок между ними пробежала искра, однако Оксана сказала, что отношений не будет, поскольку работникам проекта запрещено заводить романы с участниками. После вылета из шоу Логай пошел в кабинет девушки и сказал: "Все, теперь можно".

Вместе они были около 1,5 лет. За это время у них родился сын Герман, но когда ему было полгода, они приняли решение разойтись.

Сейчас Логай счастлив в браке с Евгенией Павленко. С ней Логай познакомился на съемках реалити "Киев днем и ночью", в котором оба тогда снимались. В 2018 году влюбленные поженились, а через год у них родился сын Лев.

Логай с возлюбленной и сыновьями (фото: instagram.com/logai.arthur)

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