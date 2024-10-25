Популярний актор чесно відповів, чи піде воювати на фронт

Актор зазначив, що зараз його заброньовано, проте надалі не виключає варіант, що піде воювати.

"Зараз у мене є бронь від театру. Втікати я не буду. Я не бігатиму і кричати: "Не садіть мене". По-перше, я не чекатиму такої історії, якщо умовно мені не продовжать бронь, то я шукатиму собі місце, а не бігтиму від бусу. Тобто я в принципі вже знаю, куди б я хотів", - зазначив Логай.

"Куди?" - запитала Аліна Доротюк.

"У мене два варіанти, можеш вгадати. Третя штурмова чи Азов", - зазначив Логай одночасно із журналісткою.

Хто такий Артур Логай

Логай - український актор театру та кіно, співак та композитор, учасник п'ятого сезону талант-шоу "X-Фактор" (2014), переможець 8-го сезону українського телешоу "Танці із зірками" на телеканалі "1+1" (2021).

Він встиг знятися у кількох популярних серіалах: "Чаклунки", "Спіймати Кайдаша", "Коп з минулого", "Пес Альф".

Особисте життя

Актор одружений удруге.

Першу дружину артиста звуть Оксана, вона старша за нього на 8 років. Пара познайомилася у 2014 році на зйомках "Х-Фактора", де Артур був учасником, а майбутня дружина - керівником проекту.

Під час зйомок між ними пробігла іскра, проте Оксана сказала, що стосунків не буде, оскільки працівникам проекту заборонено заводити романи з учасниками. Після вильоту з шоу Логай пішов до кабінету дівчини і сказав: "Все, тепер можна".

Разом вони були приблизно 1,5 року. За цей час у них народився син Герман, але коли йому було півроку, вони вирішили розійтися.

Зараз Логай щасливий у шлюбі із Євгенією Павленко. З нею Логай познайомився на зйомках реаліті "Київ вдень та вночі", в якому обидва тоді знімалися. У 2018 році закохані одружилися, а через рік у них народився син Лев.

Логай із коханою та синами (фото: instagram.com/logai.arthur)