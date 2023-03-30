Популярні серед дітей вейпи Elf Bar хочуть заборонити: що відомо

У Британії хочуть заборонити модні серед підлітків електронні сигарети Elf Bar. Незабаром міністри Англії оголосять про заборону продажу цих підступних вейпів для дітей.

Що відомо про заборону Elf Bar у Британії

Так, міністр охорони здоров'я Британії Ніл О'Брайєн незабаром оголосить про докази шкоди вейпів, перш ніж заборонити продавати електронки особам віком до 18 років.

У той час, як деякі підтримують вейпи, вважаючи, що вони допомагають дорослим курцям кинути сигарети, у суспільстві зростає занепокоєння з приводу того, що деякі продукти орієнтовані на дітей. Внаслідок цього з магазинів стали зникати популярні смаки, такі як Apple Peach, Cotton Candy Ice, Pink Grapefruit та Strawberry Kiwi.

В огляді будуть розглянуті "зовнішній вигляд та характеристики" таких продуктів на ринку, включаючи брендинг, маркетинг, колір та смак.

Також у Британії проведуть розслідування, чому брендинг цих продуктів (яскраві упаковки, фруктові смаки) розраховані на дітей.

Наступного місяця міністр охорони здоров'я Британії виступить із доповіддю про шкоду куріння та впровадження заходів щодо боротьби з вейпами. У його зверненні буде незалежний огляд доктора Джаведа Хана про небезпеку сигарет та електронок, а також про те, як боротися з курцями у 2023 році.

Раніше доктор Джавед пропонував робити пачки цигарок не білими, а створювати їх з кольорами, що відлякують, наприклад, зеленими або коричневими. Також на упаковці слід зазначити, що куріння вбиває.

У Британії хочуть заборонити Elf Bar (фото: val.ua)

За даними Національної служби охорони здоров'я Англії, за 2021 рік майже кожна десята дитина віком від 11 до 15 років активно курить вейп (електронну сигарету) порівняно з 6% дітей у 2018 році. Ця цифра зростає майже до кожного п'ятого серед людей старше 15 років.

Чому Elf Bar небезпечний

Торік у Британії 52,8% вейперів купували одноразові сигарети, такі як Elf Bar, оскільки ринок імпорту дешевих одноразових вейпів різко зріс із 7,8% у 2021 році.

Ряд великих супермаркетів зняли зі своїх полиць Elf Bar через побоювання, що в продуктах китайського виробництва міститься дуже великий рівень нікотину.

Зазначається, що, наприклад, в Elf Bar зі смаком кавуна вміст нікотину як мінімум на 50% перевищує встановлену законом межу для рідини для електронних сигарет.

Вони були зняті з полиць британських магазинів Morrisons, Tesco та Sainsbury's, але, як і раніше, продаються в дрібних магазинах і на заправних станціях.

Де заборонено електронні сигарети

Якщо говорити про Європу, то в Данії, Норвегії, Бельгії та Угорщині суворо заборонено електронні сигарети. Їх продаж та куріння караються штрафом.

В Індії повністю заборонено використовувати, продавати та рекламувати електронні сигарети. Такі ж обмеження діють у Лівані, Таїланді, Гонконгу, Сінгапурі та на Філіппінах. У Катарі, Йорданії та Омані заборонено імпорт та продаж вейпів.