Популярная исполнительница рассекретила свою самую большую мечту: "Приближаюсь к воплощению"

Что сказала Абие

Певица призналась, что самая большая ее мечта - прожить удачную жизнь. Речь идет о самореализации и возможности заниматься любимым делом.

"У меня мечта - это моя жизнь. Удачная жизнь. Моя самореализация, возможность петь для людей, жить в своей стране со своими людьми и быть нужной своим людям. Это моя мечта. Она была, она остается, и благодаря Нацотбору я приближаюсь к воплощению своей мечты", - сказала Наталья.

Наталья Шевченко (фото: instagram.com/abiye.official)

Кроме того, Шевченко также поделилась, почему выбрала для себя именно музыкальный путь.

"Я с детства к сцене очень приучена, потому что росла в творческой семье. Вся моя семья - это творческие люди. Со свободой мысли, со своими принципами. И всем моим родственникам очень тяжело работать и жить в системе. Поэтому я привыкла к самовыражению. Я танцевала с детства, очень долго, 15 лет ходила. Думала, что буду танцовщицей, потому что моя бабушка была балериной. Мама моя художница и мастер по гончарству, она делает керамику. И какое-то время я думала, что буду рисовать. Мне нравилось дизайнерское дело, какое-то создание вещей", - сказала она.

Но потом, по словам звезды, она встретила человека, который провел ее в мир музыки. Тогда будущая знаменитость почувствовала, что хочет петь, что ей нравится ее голос и возможности, на которые он способен. Именно в пении девушка "нашла свою силу".

"Мне нравится петь, мне нравится звучание моего голоса, то, как он меняется, на что он способен. И нашла в этом свою силу. Меня интересует музыка, мой голос, я нахожу в этом утешение", - говорит артистка.

Также финалистка Нацотбора призналась, что в случае, если ей не удастся победить в этом году, то в будущем она не исключает, что будет подаваться еще.

"Если мне Бог даст красивые мысли, красивые рифмы, силу и желание, то почему нет? Я всегда за. Это прекрасная возможность проявиться, заявить о себе и осветить важные темы. Я очень рада, потому что есть площадки, такие как Нацотбор и "Евровидение", где можно поднять и осветить важные темы. Считаю, что нужно использовать такую возможность", - рассказала Наталья.

Абие (фото: instagram.com/abiye.official)

К слову, Нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже 8 февраля. Финалисты выйдут на сцену и исполнят свои конкурсные треки, после чего жюри совместно со слушателями выберут того, кто будет представлять нашу страну на международной песенной сцене в городе Базель, что в Швейцарии.