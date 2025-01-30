Популярна виконавиця розсекретила свою найбільшу мрію: "Наближаюся до втілення"

Що сказала Абіє

Співачка зізналася, що найбільша її мрія - прожити вдале життя. Йдеться про самореалізацію та можливість займатися улюбленою справою.

"В мене мрія - це моє життя. Вдале життя. Моя самореалізація, можливість співати для людей, жити у своїй країні зі своїми людьми та бути потрібною своїм людям. Це моя мрія. Вона була, вона залишається, і завдяки Нацвідбору я наближаюся до втілення своєї мрії", - сказала Наталія.

Наталія Шевченко (фото: instagram.com/abiye.official)

Окрім того, Шевченко також поділилася, чому обрала для себе саме музичний шлях.

"Я з дитинства до сцени дуже привчена, бо росла у творчій родині. Уся моя родина - це творчі люди. З вільністю думки, зі своїми принципами. І всім моїм родичам дуже тяжко працювати та жити в системі. Тому я звикла до самовираження. Я танцювала з дитинства, дуже довго, 15 років ходила. Думала, що буду танцівницею, бо моя бабуся була балериною. Мама моя художниця і майстриня гончарства, вона робить кераміку. І якийсь час я думала, що буду малювати. Мені подобалася дизайнерська справа, якесь створювання речей", - сказала вона.

Але потім, за словами зірки, вона зустріла людину, яка провела її у світ музики. Тоді майбутня знаменитість відчула, що хоче співати, що їй подобається її голос і можливості, на які він здатен. Саме у співах дівчина "знайшла свою силу".

"Мені подобається співати, мені подобається звучання мого голосу, те, як він змінюється, на що він здатен. І знайшла в цьому свою силу. Мене цікавить музика, мій голос, я знаходжу в цьому розраду", - говорить артистка.

Також фіналістка Нацвідбору зізналася, що у разі, якщо їй не вдасться перемогти цього року, то в майбутньому вона не виключає, що подаватиметься ще.

"Якщо мені Бог дасть красиві думки, красиві рими, силу і бажання, то чому ні? Я завжди за. Це прекрасна можливість проявитися, заявити про себе і висвітлити важливі теми. Я дуже тішуся, бо є майданчики, такі як Нацвідбір та "Євробачення", де можна підняти та висвітлити важливі теми. Вважаю, що потрібно використовувати таку можливість", - розповіла Наталія.

Абіє (фото: instagram.com/abiye.official)

До слова, Нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться вже 8 лютого. Фіналісти вийдуть на сцену та виконають свої конкурсні треки, після чого журі спільно зі слухачами оберуть того, хто представлятиме нашу країну на міжнародній пісенній сцені у місті Базель, що у Швейцарії.