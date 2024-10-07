Популярная украинская певица предположила, кто может быть новым мужем Славы Каминской

Украинская певица Алена Омаргалиева, муж которой защищает нашу страну в составе Сил обороны, высказалась о певице Славе Каминской и ее новом избраннике, которого она так тщательно скрывает.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости в рамках программы "33 вопроса" от Люкс ФМ.

Так, Омаргалиева ранее была в хороших отношениях со Славой и даже снимала у нее квартиру.

"Я снимала у нее квартиру. Но это было не бесплатно. Но она очень классная подруга, она заботилась обо мне, делала витаминные салатики", - отметила певица.

Сейчас артистки мало общаются.

"Мы сейчас мало общаемся. Можем в Телеграмме поддержать друг друга, релизы или что-то такое. Но я так понимаю, что она счастлива в своих отношениях. Я так понимаю, что она вышла замуж, но я об этом ничего не знаю", - отметила Алена.

Алена Омаргалиева (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

На вопрос интервьюера, как певица реагирует на то, что Каминская практически никак не высказывается о войне в Украине, Омаргалиева лаконично ответила, что они не говорили на эту тему.

"Я не знаю, честно говоря, что она там себе думает. И я не знаю, кто ее муж", - загадочно отметила артистка.

"Может, это мос*аль какой-то?" - с юмором предположил ведущий.

На что Алена ответила: "Who knows (Кто знает - ред.), но надеюсь, что нет".

На видео этот момент можно посмотреть с 7:52.

Что известно о личной жизни Славы Каминской

Участница популярного дуэта "Неангелы" была замужем два раза. В 2012 году она пошла под венец с киевским бизнесменом Евгением, но через год пара объявила о разводе.

В 2014 году Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у них родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года - дочь Лаура. Однако 1 июля 2019 года пара также развелась.

После начала полномасштабного вторжения РФ Каминская выехала с детьми из Украины и до сих пор живет в Европе. Про войну в нашей стране она практически не говорит в своем блоге, более того, периодически переходит на русский язык.

Недавно певица спровоцировала слухи, что в третий раз вышла замуж. Каминская опубликовала фото, на котором позирует в объятиях с любимым. В посте звезда назвала его своим мужем, однако его личность, как и лицо, пока не стала показывать.

Слава Каминская с новым бойфрендом или мужем (фото: instagram.com/babaslavka)