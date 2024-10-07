Популярна українська співачка припустила, хто може бути новим чоловіком Слави Камінської

Українська співачка Олена Омаргалієва, чоловік якої захищає нашу країну у складі Сил оборони, висловилася про співачку Славу Камінську та її нового обранця, якого вона так старанно приховує.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю знаменитості в рамках програми "33 питання" від Люкс ФМ.

Так, Омаргалієва раніше була у гарних стосунках зі Славою і навіть винаймала в неї квартиру.

"Я винаймала у неї квартиру. Але це було не безкоштовно. Але вона дуже класна подруга, вона дбала про мене, робила вітамінні салатики", - зазначила співачка.

Наразі артистки мало спілкуються.

"Ми зараз мало спілкуємося. Можемо у Телеграмі підтримати один одного, релізи чи щось таке. Але я так розумію, що вона щаслива у своїх відносинах. Я так розумію, що вона вийшла заміж, але я про це нічого не знаю", - зазначила Альона.

Альона Омаргалієва (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

На запитання інтерв'юера, як співачка реагує на те, що Камінська практично не висловлюється про війну в Україні, Омаргалієва лаконічно відповіла, що вони не говорили на цю тему.

"Я не знаю, чесно кажучи, що вона там собі думає. І я не знаю, хто її чоловік", - загадково зазначила артистка.

"Може, це мос*аль якийсь?" - з гумором припустив ведучий.

На що Альона відповіла: "Who knows (Хто знає - ред.), але сподіваюся, що ні".

На відео цей момент можна переглянути з 7:52.

Що відомо про особисте життя Слави Камінської

Учасниця популярного дуету "Неангели" була одружена двічі. У 2012 році вона пішла під вінець із київським бізнесменом Євгеном, але через рік пара оголосила про розлучення.

У 2014 році Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського та взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у них народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - донька Лаура. Проте 1 липня 2019 року пара також розлучилася.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Камінська виїхала з дітьми з України і досі мешкає в Європі. Про війну в нашій країні вона практично не говорить у своєму блозі, більше того, періодично переходить на російську мову.

Нещодавно співачка спровокувала чутки, що втретє вийшла заміж. Камінська опублікувала фото, на якому позує в обіймах із коханим. У пості зірка назвала його своїм чоловіком, проте його особистість, як і обличчя, поки що не розкривала.

Слава Камінська з новим бойфрендом чи чоловіком (фото: instagram.com/babaslavka)