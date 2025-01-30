Участница Нацотбора рассказала о серьезной травме: "Врачи говорили, что я не буду петь"

Финалистка Нацотбора на Евровидение-2025, певица Абие (настоящее имя - Наталья Шевченко) рассказала про серьезную травму, которая могла привести к тому, что артистка не смогла бы выступать.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

Что случилось с Абие

Дело в том, что уже во время участия в Нацотборе с артисткой случилась неприятная ситуация.

"Когда я узнала, что в лонглисте, именно тогда у меня произошла ситуация очень досадная и ужасная. Мы эвакуировали из Сумской области кошку и привезли ее домой. А у меня живет еще одна кошка, которую мы забрали из приюта в начале полномасштабной войны. Она взрослая, но психика у нее травмирована. И они не сумели привыкнуть друг к другу. А та кошка, которая живет с нами эти годы, она решила мне отомстить", - отметила певица.

Как оказалось, кошка прыгнула девушке на лицо, ударила лапой в глаз и загнала туда когти.

"Я обратилась к врачам, был долгий путь. Сложно было с тем, что травма очень серьезная и врачи не давали абсолютно никаких прогнозов", - подчеркнула артистка.

Также она рассказала, что это очень сильно влияет на зрение, и никто не давал прогнозов, сможет ли артиста полноценно видеть.

"Уже через неделю мы увидели положительную динамику, все отделение было в восторге. Все очень рады были, что есть эта динамика, потому что действительно я могла потерять полностью зрение. Но сейчас вижу на 50% и динамика положительная, глаз заживает. Надеюсь, что через полгода я буду видеть еще лучше", - поделилась Абие.

Отметим, что во время лечения, которое совпало с прослушиваниями в рамках Нацотбора, у девушки также началась аллергия на лекарства.

"И были отеки Квинке, потому что неправильно тогда в экстренных условиях подобрали препарат. Врачи мне говорили, что я не буду петь с такой травмой и таким отеком, но я сказала, что все же буду. Так и произошло", - подытожила она.



Абие (фото предоставлено певицей)

Что известно про певицу Абие

Настоящее имя артистки Наталья Шевченко, она родом из Миргорода. Ей 26 лет.

Свою музыку Абие описывает как смесь акустического рока и соула.

Девушка уже много лет поет - так, в 2017 году она представила синглы "Море", "Колискова", "Польська", "Киту Мій" и "Зірка". На последней из них был снят клип.

Среди ее работ - восемь совместных треков с военнослужащим-репером Артемом Лоиком в альбоме "Моя війна", а также песня с BRYKULETS.