Популярная российская певица получила вид на жительство в Украине и похвасталась документом

Отныне исполнительница, которая имеет российские корни, может легально оставаться в стране, которую считает своим домом уже в течение длительного времени.

Ульяна не только поделилась этой новостью, но и продемонстрировала соответствующий документ.

"Только что поняла, что многие даже не знают, где я живу. Киев. Нео (собака - прим. ред.) и я. Одна любовь", - поделилась знаменитость. Ульяна Синецкая показала вид на жительство в Украине (скриншот)

Деталями певица делиться не стала, однако призналась, что живет в Киеве вместе с любимым домашним питомцем.

После этой публикации поклонники начали поздравлять артистку с тем, что она официально поселилась в Украине.

Однако Синецкая поспешила снять лишний ажиотаж - она уточнила, что этот документ не является новым.

"Любимки, спасибо за поздравления, но это просто фотка из моего документа, который со мной уже седьмой год, целую", - ответила на один из комментариев исполнительница.

Краткая биография Ульяны Синецкой

Ульяна Синецкая родилась 29 марта 1996 года в Югорске, что в России. В детстве вместе с семьей переехала в Екатеринбург. Вокалом начала заниматься с пяти лет.

В 2006 году стала финалисткой "Детского Евровидения", а уже в 2008-м получила титул "Маленькая вице-мисс мира" и премию "Золотой цилиндр" за достижения в эстрадном искусстве. Ульяна Синецкая (фото: instagram.com/sinetskayaulyana)

В 2012 году получила первое место на международном конкурсе песни в Праге. Через год выступила на сцене Кремлевского дворца как солистка Уральского театра эстрады. В 2014-м участвовала в шоу "Голос", где ее наставником стал Александр Градский.

В 2017 году присоединилась к "Новой Фабрике звезд", после которой стала участницей поп-группы CASH.

В 2018-м Синецкая присоединилась к составу группы "ВИА Гра", где выступала до распада коллектива в феврале 2022 года - после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Последний состав группы "ВИА Гра" (фото: instagram.com/sinetskayaulyana)

С 2018 по 2024 год Ульяна состояла в отношениях с украинским певцом Alekseev. Alekseev и Ульяна Синецкая (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

После начала большой войны открыто выразила свою антивоенную позицию и осудила действия российских властей. Именно тогда стало известно, что певица хочет получить украинское гражданство.