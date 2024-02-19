Популярная актриса показала свою квартиру в Чернигове, разрушенную российской ракетой (фото)

Ирина Кудашова показала разрушенную квартиру

Так, артистка впервые приехала в родной город и увидела свое жилье после вражеской атаки.

Щемящими кадрами она поделилась с подписчиками.

На видео видно, что в доме поврежден балкон. Кроме того, все окна повылетали.

"Мой дом... Я впервые увидела свою квартиру после прилета. Вживую это видеть очень больно", - сообщила звезда.

Кудашова не стала уточнять, когда именно пострадала ее квартира. Однако добавила, что раньше видела разрушения только на фото, а созерцать вживую то, что оккупанты сделали с ее жильем, ей эмоционально сложно.