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Популярная актриса показала свою квартиру в Чернигове, разрушенную российской ракетой (фото)

Ирина Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса и звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова показала свою квартриру в Чернигове, которая была повреждена во время полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Ирина Кудашова показала разрушенную квартиру

Так, артистка впервые приехала в родной город и увидела свое жилье после вражеской атаки.

Щемящими кадрами она поделилась с подписчиками.

На видео видно, что в доме поврежден балкон. Кроме того, все окна повылетали.

"Мой дом... Я впервые увидела свою квартиру после прилета. Вживую это видеть очень больно", - сообщила звезда.

Кудашова не стала уточнять, когда именно пострадала ее квартира. Однако добавила, что раньше видела разрушения только на фото, а созерцать вживую то, что оккупанты сделали с ее жильем, ей эмоционально сложно.

Ранее известный украинский актер рассказал , как его унижали коллеги из РФ.

Также мы писали , что дочь Ольги Сумской снялась в Москве в российском сериале.

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