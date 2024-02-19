Популярная актриса показала свою квартиру в Чернигове, разрушенную российской ракетой (фото)

Украинская актриса и звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова показала свою квартриру в Чернигове, которая была повреждена во время полномасштабного вторжения РФ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, артистка впервые приехала в родной город и увидела свое жилье после вражеской атаки.
Щемящими кадрами она поделилась с подписчиками.
На видео видно, что в доме поврежден балкон. Кроме того, все окна повылетали.
"Мой дом... Я впервые увидела свою квартиру после прилета. Вживую это видеть очень больно", - сообщила звезда.
Кудашова не стала уточнять, когда именно пострадала ее квартира. Однако добавила, что раньше видела разрушения только на фото, а созерцать вживую то, что оккупанты сделали с ее жильем, ей эмоционально сложно.
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