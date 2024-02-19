Популярна акторка показала свою квартиру в Чернігові, зруйновану російською ракетою (фото)

Українська акторка і зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова показала свою квартриру у Чернігові, яку було пошкоджено під час повномасштабного вторгнення РФ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, артистка вперше приїхала у рідне місто і побачила своє житло після ворожої атаки.
Щемливими кадрами вона поділилася з підписниками.
На відео видно, що у домівці пошкоджений балкон. Окрім того, всі вікна повилітали.
"Мій дім… Я вперше побачила свою квартиру після прильоту. Вживу це бачити дуже боляче", - повідомила зірка.
Кудашова не стала уточнювати, коли саме постраждала її квартира. Однак додала, що раніше бачила руйнування тільки на фото, а споглядати наживо те, що окупанти зробили з її помешканням, їй емоційно складно.
Раніше відомий український актор розповів, як його принижували колеги з РФ.
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