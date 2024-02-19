UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Популярна акторка показала свою квартиру в Чернігові, зруйновану російською ракетою (фото)

Ірина Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка і зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова показала свою квартриру у Чернігові, яку було пошкоджено під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Ірина Кудашова показала зруйновану квартиру

Так, артистка вперше приїхала у рідне місто і побачила своє житло після ворожої атаки.

Щемливими кадрами вона поділилася з підписниками.

На відео видно, що у домівці пошкоджений балкон. Окрім того, всі вікна повилітали.

"Мій дім… Я вперше побачила свою квартиру після прильоту. Вживу це бачити дуже боляче", - повідомила зірка.

Кудашова не стала уточнювати, коли саме постраждала її квартира. Однак додала, що раніше бачила руйнування тільки на фото, а споглядати наживо те, що окупанти зробили з її помешканням, їй емоційно складно.

Раніше відомий український актор розповів, як його принижували колеги з РФ.

Також ми писали, що дочка Ольги Сумської знялася у Москві в російському серіалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
акториВійна в Україні