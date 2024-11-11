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Популярная актриса после свадьбы сообщила о выезде за границу с мужем: "Имели такую возможность"

Мила Сивацкая (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)
Автор: Любовь Блажко

Украинская актриса Мила Сивацкая, которая недавно вышла замуж за своего избранника, сообщила о выезде за границу. В Барселону она и ее любимый Сергей перебрались, поскольку "имели такую возможность", как отметила звезда.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости пишет об этом подробнее.

Милая Сивацкая выехала за границу

"Мы переехали вместе, у нас была такая возможность с самого начала. Поэтому, опережая все вопросы, все официально, через границу", - отметила в stories Сивацкая, а также показала кадр со своим домашним любимцем.

Мила Сивацкая выехала за границу (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Мила и ее избранник на данный момент находятся в Барселоне. Она делилась, что главными критериями для нее в выборе страны являются погода, люди и "движуха" во всех пониманиях.

Однако Сивацкая также подчеркивает, что в ближайшее время собирается жить на две страны - Испанию и Украину. На Родине, как известно, у актрисы есть свой бизнес - магазин косметики в столице.

"Думаю, я еще поживу долгое время точно в двух городах, о которых давно мечтаю. А пока просто наслаждаюсь", - отметила звезда.

Мила Сивацкая выехала за границу (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Также селебрити объяснила подробнее, почему выбрала для жизни именно Барселону:

Мила Сивацкая выехала за границу (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

До начала полномасштабного вторжения Сивацкая, как и многие другие украинские актеры, снималась в сериалах РФ. Однако после февраля 2022 она прекратила любое сотрудничество с агрессорами. В России она работала около трех с половиной лет.

Напомним, Мила Сивацкая известна ролями в сериалах "Кружево судьбы", "Хороший парень", "Гарант", "Последний богатырь" и других. Также занимается вокалом - участвовала в "Голосі. Діти" и была финалисткой Детского "Евровидения-2011" в составе группы "Флешки".

Мила Сивацкая и ее избранник Сергей (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

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