Популярная актриса возмутилась звездами, которые во время войны хвастаются пластикой груди

Украинская актриса Инна Приходько, более известная по фильму "Скажене весілля", раскритиковала звезд, которые во время войны показывают в соцсетях пластические операции груди.

Инна Приходько возмутилась коллегами

Так, знаменитость удивляется, на что только не способны звезды, чтобы получить еще больше узнаваемости.

Актриса считает, что публичные люди должны думать, что транслировать своей аудитории. Тем более, когда в стране идет война.

Инна Приходько возмутилась коллегами (фото: скриншот из видео)

"Оказывается, чтобы стать известной актрисой, надо сделать себе грудь. Тогда о тебе точно узнают. Честно, слежу за десятками псевдоколлег и удивляюсь, что только люди не сделают ради популярности", - написала Инна.

"То фото с голой задницей, то пластика, то кто-то плачет на камеру, кто-то едет "жить жизнь" на дорогой курорт и постоянно выставляет это на показ, кто-то покупает сумку за две тысячи евро, а потом открывает сбор и просит деньги у людей. Что случилось с вами, люди?", - продолжила она.

Позже в программе "Ранок у великому місті" Приходько объяснила, что в публикации имела в виду свою коллегу. Однако имя этого человека артистка называть не хочет.

Інна Приходько (фото: instagram.com/ukrainnochka)

"Я посмотрела сториз некоторых актрис, которые переквалифицировались в блогеров. Меня это как-то так зацепило. Не то, что это не ко времени... Жить жизнью и как-то отвлекаться - это актуально. Но есть какая-то грань, за которую, по моему мнению, заходить не надо", - прокомментировала актриса.

"Выставлять эти пластические операции и так далее - это, как по мне, выглядит нелепо, тем более, когда мы живем в такое время, во время войны", - поделилась мнением Инна.