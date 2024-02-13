Популярна акторка обурилася зірками, які під час війни хизуються пластикою грудей

Українська акторка Інна Приходько, більш відома за фільмом "Скажене весілля", розкритикувала зірок, які під час війни показують у соцмережах пластичні операції грудей.

Інна Приходько обурилася колегами

Так, знаменитість дивується, на що тільки не здатні зірки, щоб отримати ще більше впізнаваності.

Акторка вважає, що публічні люди мають думати, що транслювати своїй аудиторії. Тим паче, коли в країні йде війна.

Інна Приходько обурилася колегами (фото: скріншот з відео)

"Виявляється, щоб стати відомою акторкою, треба зробити собі груди. Тоді про тебе точно дізнаються. Чесно, слідкую за десятками псевдоколегами і дивуюся, що тільки люди не зроблять заради популярності", - написала Інна.

"То фото з голою дупою, то пластика, то хтось плаче на камеру, хтось їде "жити життя" на дорогий курорт і постійно виставляє це на показ, хтось купує сумку за дві тисяч євро, а потім відкриває збір і просить гроші в людей. Що сталось з вами, люди?", - продовжила вона.

Згодом у програмі "Ранок у великому місті" Приходько пояснила, що у публікації мала на увазі свою колегу. Однак ім’я цієї людини артистка називати не хоче.

Інна Приходько (фото: instagram.com/ukrainnochka)

"Я подивилася сторіз деяких акторок, які перекваліфікувалися в блогерок. Мене це якось так зачепило. Не те, що це не на часі… Жити життя і якось відволікатися - це на часі. Але є якась межа, за яку, на мою думку, заходити не треба", - прокоментувала акторка.

"Виставляти ці пластичні операції і так далі - це, як на мене, має безглуздий вигляд, тим більше, коли ми живемо в такий час, в час війни", - поділилася думкою Інна.