Попса, которую не стыдно любить: 20 украинских песен на любой случай жизни

Украинская поп-музыка настолько разнообразна, что каждый может найти что-то для себя, даже если не считает себя фаном этого жанра. Грустные, веселые, шуточные - треков действительно немало.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 20 песен (из прошлого и настоящего), среди которых можно найти кое-что особенное.
Начнем топ-20 с "десятки" песен, которые уже стали шлягерами. Их поют и знают уже несколько поколений, но все они до сих пор остаются актуальными.
Легкая романтическая песня подарит вам весеннее настроение и поможет на мгновение забыть обо всем вокруг. "Любов - це велика наука", - поет Пономарев, и он прав.
Культовая песня, слова которой, пожалуй, знают почти все. Конечно, музыканты больше хип-хоп, а не просто поп, но трек действительно играл отовсюду.
Грустный и глубокий трек касается души, а после его прослушивания трудно остаться равнодушным. О таких песнях говорят, что это хит на все времена.
Этот поп-хит разбивал сердца и заставлял плакать, позволял погрузиться в грусть и просто окунуться в воспоминания. Сейчас он не потерял актуальность, а потому заслуживает места в вашем плейлисте.
Песня, которой уже через несколько лет "исполнится" 30, остается хитовой и сейчас. Но мало кто задумывается над ее смыслами, ведь веселая мелодия сочетается с очень глубокими словами.
А вторая "десятка" этого топ-20 - современные поп-хиты, которые вышли не так давно (а может и давно, но это мало кто заметил.
Этот трек вышел давно, но до сих пор может претендовать на место в вашем плейлисте. К тому же, Хлывнюк по-прежнему исполняет ее на концертах.
Веселая, зажигательная, легкая и такая, что надолго "засядет" в голову, если где-то случайно ее услышать. Эта песня поднимает настроение и способна развеселить буквально с первых нот.
Так святая или нет? Пожалуй, 43 миллиона просмотров свидетельствуют о том, что слушатели до сих пор не могут с этим определяться.
С этой песней Украина выступила на Евровидении в прошлом году. И она точно должна быть в "двадцатке" поп-хитов.
Переведенная версия трека стала сюрпризом для фанов, которые уже давно хотели спеть "Тумани" на украинском. Слова запоминаются мгновенно.
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