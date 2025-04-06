Попса, яку не соромно любити: 20 українських пісень на будь-який випадок життя

Українська попса, за яку не має бути соромно

Почнемо топ-20 з "десятки" пісень, які вже стали шлягерами. Їх співають та знають вже декілька поколінь, але всі вони досі залишаються актуальними.

Олександр Пономарьов - "Ніченькою темною"

Легка романтична пісня подарує вам весняний настрій та допоможе на мить забути про все навколо. "Любов - то велика наука", - співає Пономарьов, і він правий.

ТНМК - "Гранули"

Культова пісня, слова якої, мабуть, знають майже всі. Звісно, хлопці більше хіп-хоп, а не просто поп, але трек дійсно грав звідусіль.

Скрябін - "Спи собі сама"

Сумний та глибокий трек торкається душі, а після його прослуховування важко залишитися байдужим. Про такі пісні кажуть, що це хіт на всі часи.

Наталія Могилевська - "Відправила меседж"

Цей поп-хіт розбивав серця й змушував плакати, дозволяв посумувати й просто поринути в спогади. Нині він не втратив актуальність, а тому заслуговує на місце у вашому плейлисті.

ВВ - "Весна"

Пісня, якій вже за декілька років "виповниться" 30, залишається хітовою й нині. Але мало хто замислюється над її сенсами, адже весела мелодія поєднується з дуже глибокими словами.

Також слухайте:

Ірина Білик - "Одинокая"

Оксана Білозір - "Горобина ніч"

Павло Зібров - "Хрещатик"

Іво Бобул та Лілія Сандулеса - "А липи цвітуть"

Віктор Павлік - "Ти подобаєшся мені"

А друга "десятка" цього топ-20 - сучасні поп-хіти, які вийшли не так давно (а може і давно, але це мало хто помітив.

Бумбокс - "Квіти в волоссі"

Цей трек вийшов давно, але й досі може претендувати на місце у вашому плейлисті. До того ж, Хливнюк, як і раніше виконує її на концертах.

DZIDZIO - "Я і Сара"

Весела, запальна, легка і така, що надовго "засяде" в голову, якщо десь випадково її почути. Ця пісня підіймає настрій та здатна розвеселити буквально з перших нот.

KAZKA - "Свята"

Тож свята чи ні? Мабуть, 43 мільйони переглядів свідчать про те, що слухачі досі не можуть з цим визначатися.

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

З цією піснею Україна виступила на Євробаченні минулого року. І вона точно має бути в "двадцятці" поп-хітів.

Макс Барських - "Тумани"

Перекладена версія треку стала сюрпризом для фанів, які вже давно хотіли заспівати "Тумани" українською. Слова запам'ятовуються миттєво.

Також слухайте:

MONATIK - "Кружить"

Dantes - "Сумні танці"

Тіна Кароль - "Вабити"

Vlad Darwin - "Три сестри"