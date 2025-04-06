Попса, яку не соромно любити: 20 українських пісень на будь-який випадок життя

Українська поп-музика настільки різнобарвна, що кожен може знайти щось для себе, навіть якщо не вважає себе фаном цього жанру. Сумні, веселі, жартівливі - треків дійсно чимало.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 20 пісень (з минулого та сьогодення), серед яких можна знайти дещо особливе.
Почнемо топ-20 з "десятки" пісень, які вже стали шлягерами. Їх співають та знають вже декілька поколінь, але всі вони досі залишаються актуальними.
Легка романтична пісня подарує вам весняний настрій та допоможе на мить забути про все навколо. "Любов - то велика наука", - співає Пономарьов, і він правий.
Культова пісня, слова якої, мабуть, знають майже всі. Звісно, хлопці більше хіп-хоп, а не просто поп, але трек дійсно грав звідусіль.
Сумний та глибокий трек торкається душі, а після його прослуховування важко залишитися байдужим. Про такі пісні кажуть, що це хіт на всі часи.
Цей поп-хіт розбивав серця й змушував плакати, дозволяв посумувати й просто поринути в спогади. Нині він не втратив актуальність, а тому заслуговує на місце у вашому плейлисті.
Пісня, якій вже за декілька років "виповниться" 30, залишається хітовою й нині. Але мало хто замислюється над її сенсами, адже весела мелодія поєднується з дуже глибокими словами.
А друга "десятка" цього топ-20 - сучасні поп-хіти, які вийшли не так давно (а може і давно, але це мало хто помітив.
Цей трек вийшов давно, але й досі може претендувати на місце у вашому плейлисті. До того ж, Хливнюк, як і раніше виконує її на концертах.
Весела, запальна, легка і така, що надовго "засяде" в голову, якщо десь випадково її почути. Ця пісня підіймає настрій та здатна розвеселити буквально з перших нот.
Тож свята чи ні? Мабуть, 43 мільйони переглядів свідчать про те, що слухачі досі не можуть з цим визначатися.
З цією піснею Україна виступила на Євробаченні минулого року. І вона точно має бути в "двадцятці" поп-хітів.
Перекладена версія треку стала сюрпризом для фанів, які вже давно хотіли заспівати "Тумани" українською. Слова запам'ятовуються миттєво.
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