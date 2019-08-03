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Розлютила собака: в Києві чоловік стріляв по відвідувачах кафе (фото)

STYLERЖиття    03.08.2019 - 08:49
Розлютила собака: в Києві чоловік стріляв по відвідувачах кафе (фото)
У Києві п'яний чоловік відкрив вогонь по людях (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Опівночі п'яний чоловік почав стріляти по людях

В ніч з 2 на 3 серпня у Святошинському районі Києва чоловік відкрив вогонь по компанії відпочиваючих в кафе на вулиці Миру. Нападник знаходився в алкогольному сп'янінні і почав стріляти по двом жінкам і чоловікові. Про це повідомляє Інформатор.

У поліції повідомили, що чоловіка розлютила собака, яка почала на нього гавкати. Він дістав пістолет і вистрілив 6 разів у різні частини тіла трьох людей. Постраждалим пощастило, що вони залишилися живі і їх забрала бригада швидкої допомоги в лікарню.

Розлютила собака: в Києві чоловік стріляв по відвідувачах кафе (фото)

У Києві п'яний чоловік відкрив вогонь по людях (фото: kiev.informator.ua)

За попередніми даними, в результаті стрілянини у потерпілих залишилися вогнепальні поранення в області шиї, грудей і інших частин тіла. Чоловіка з пістолетом на місці інциденту затримала поліція. Він був п'яний і на його обличчі було видно сліди побоїв.

Розлютила собака: в Києві чоловік стріляв по відвідувачах кафе (фото)

Розлютила собака: в Києві чоловік стріляв по відвідувачах кафе (фото)

У Києві п'яний чоловік відкрив вогонь по людях (фото: kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що в Києві закривавлений чоловік стріляв по натовпу. Інцидент стався в Оболонському районі біля одного з кафе. Компанія молодих людей напала на перехожого, і він почав захищатися з допомогою пістолета.

Раніше повідомлялося про те, що в Ірпені Київської області працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину через те, що не поділили мерця. Стрілку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі за хуліганство.

Ми також писали про те, що відомого екс-футболіста збірної ПАР Марка Батчелора застрелили у власній машині. Поліція розглядає різні версії злочину.

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